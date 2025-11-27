Bakan Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen hapis cezası ile tutukluluğunun devamı kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Fatih Altaylı ile ilgili sürecin yargı organlarınca yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, söz konusu kararın ilk derece mahkemesi tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit" suçları kapsamında verildiğini kaydetti.

Yargı sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten Tunç, "Bu konular tamamen yargıya ait değerlendirmelerdir. Burada ilk derece mahkemesinin verdiği bir karar ve devam eden bir süreç söz konusu. Tutukluluğun devam edip etmeyeceği konusundaki takdir tamamen mahkemeye aittir. Bu yöndeki hak arama yolları ve istinaf süreci açıktır; hukuki yollar takip edilecektir" ifadelerini kullandı.