Bakan Tunç'tan gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Tunç, "Gazetecilik faaliyeti nedeniyle Türkiye'de tutuklu bulunan tek bir gazeteci yok. Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. Ülkemizde basın hürdür, düşünce, ifade hürriyeti alabildiğine geniştir. Ama gazeteciler de dokunulmaz değildir. Bir suç işlendiğinde savcılık devreye girer" dedi.

Tunç, şöyle devam etti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bilirkişi ile yapmış olduğu bir telefon görüşmesini rızası olmadan yayınladığınızda Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı 'haberleşmenin gizliliğini ihlal'dir. Bir kişiyle görüşme yaptığınızda, karşı tarafın rızası olmadan yayınlarsanız Türk Ceza Kanunu bunu suç olarak tanımlamıştır. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle yapılan bir soruşturma söz konusu değildir."

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt veren Tunç, "Sayın Özel'in özellikle Kartalkaya ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları esefle karşılıyoruz. Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik. Büyük bir facia, milletçe derinden sarsıldık. Bu acının üzerine polemik yapmak çok çirkin. Sorumlular kimse, bu faciaya neden olanlar kimse ucu nereye dokunursa dokunsun yargı önünde hesap verecek diyoruz. Onlar ise 'ucu bize dokunmasın' diyorlar. Arada böyle bir fark var" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına da cevap veren Tunç, "Sürekli polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda, yakışıksız usluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" dedi.