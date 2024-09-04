Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun 'Hodri meydan' sözlerine cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'Ceza mı keseceksiniz, hodri meydan' sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Tunç "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz ve yargıyı tehdit edemez" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları özetle şöyle:

"Bu ayın sonu gibi yargı reformu Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yasama yasa değişikliği değiştiren konularda hem avukatlarımız hem yargı mensuplarımızla birlikte üstün gayret gösteriyoruz.

İMAMOĞLU'NUN 'HODRİ MEYDAN' SÖZLERİNE YANIT

Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükemmele ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı davayı değerlendirmişti. İmamoğlu, "Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar" ifadelerini kullanmıştı.