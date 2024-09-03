Bakan Tunç'tan kayıp Narin Güran hakkında açıklama: Amca neden tutuklandı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tedbir amaçlı tutuklandığını ifade etti.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası dün tutuklandı.

Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AMCA NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV canlı yayınında kayıp Narin Güran hakkında açıklamalarda bulundu.

Narin Güran'ın amcasının tutuklanması hakkında konuşan Tunç, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç, şunları söyledi: "Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız."