Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: "Yargıya müdahale etmemiz söz konusu olamaz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul’unda tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararına rağmen tahliye edilmemesiyle ilgili "İlgililer de bu konuda başvurularını yapmışlardır. Burada bizim yargıya müdahale etmemiz, Bakanlığın sürece müdahil olması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Tunç, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası alan ve hakkındaki AİHM ihlal kararı kesinleşmesine rağmen tahliye edilmeyen Selahattin Demirtaş hakkındaki soruya, "AİHM kararı, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecektir. İlgililer de bu konuda başvurularını yapmışlardır. Burada bizim yargıya müdahale etmemiz, Bakanlığın sürece müdahil olması söz konusu olamaz" yanıtını verdi.

AİHM, Türkiye’nin Demirtaş kararı hakkında AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle yaptığı itirazı reddetmiş, böylece Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmişti. Demirtaş, hakkındaki kararın kesinleşmiş olmasına rağmen henüz tahliye edilmedi.