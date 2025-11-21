Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' için kurulan komisyon hakkında açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin, "Alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir" dedi.

Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TBMM'nin aldığı kararın, "çocukları suça sürükleyen nedenleri tüm yönleriyle ele almak ve onları toplumsal hayata daha güçlü hazırlamak adına kıymetli bir adım olduğunu" belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atmaları hepimizin ortak amacıdır. Araştırma Komisyonunun çalışmaları, çocuklarımızın suçtan korunması ve suça sürüklenmemesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra bundan sonra da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir. Çocuklarımız için atılan her adım, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenin ve sorumluluğumuzun göstergesidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

'Suça sürüklenen çocuklar' için TBMM'de 22 üyeli Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Komisyonun çalışmalarına ilişkin karar ve bazı detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.