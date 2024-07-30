Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in açıklamalarına yanıt: İstediği zaman görüşebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osman Kavala ile görüşmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı'nın geç yanıt verdiğini belirten AKP'li Tuğrul Türkeş'i eleştirdi. Tunç, “Sayın Türkeş’in ziyaretiyle ilgili problem yok. İstediği zaman, uygun bir günde görüşebilir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 464 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala ile görüşeceğini duyuran AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in açıklamalarına yanıt verdi.

NTV'ye konuşan Bakan Tunç, “Sayın Türkeş’in ziyaretiyle ilgili problem yok. İstediği zaman, uygun bir günde görüşebilir" dedi.

Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala’yı ziyaret dilekçesine geç yanıt verildiği eleştirisine de yanıt veren Tunç, dönüş için gecikme olmadığını belirtti ve Türkeş ile telefonda konuşarak 'Adalet Bakanlığı’nda hiçbir dosya sümenaltı edilmeyeceğini' söylediğini aktardı.

"KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIM"

AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorusu üzerine verdiği cevabı eleştiren Türkeş'in bu konu hakkındaki tavrına tepki gösteren Yılmaz Tunç, "'Adalet Bakanı esasa ilişkin görüş beyan ediyor. Hak arama yolunu kapatan bir tutum sergiliyor' şeklinde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar çok şık düşmedi, kendisine yakıştıramadım" dedi.

Tunç, "Sayın Türkeş’in ziyaretiyle ilgili problem yok. İstediği zaman, uygun bir günde görüşebilir. Arkadaşlar kendisiyle irtibata geçtiler. Kendisinin bu hafta belki müsait olamayacağını, 10 gün sonra ziyaret edebileceğini ifade etimişti” diye konuştu.

"HALAY ÇEKTİĞİ İÇİN GÖZALTI YOK"

Mersin ile Ağrı’dan sonra Siirt ve İstanbul’da halay çeken kişilerin “örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alınması ve tutuklanmasına yönelik tartışmaları da yorumlayan Tunçi şöyle konuştu:

"Halay bizim kültürümüz. Burada bir çarpıtma var. Halay çektiği için gözaltı yok, terör propagandası var. 40 bin kişinin katiliyle ilgili slogan atarsanız, bu hukuk devletinde mümkün mü? Terör örgütü sloganı atarsanız, hukuk devleti gereğini yapar."