Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: "Türkiye, eski Türkiye değildir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD’ın bugünkü Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Türkiye’nin büyük sermaye gruplarını temsil eden TÜSİAD’ın bugünkü Genel Kurulu’nda dikkat çeken eleştiriler yapıldı. Ülkedeki hukuksuzluklara, kayyum uygulamalarına, gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklanmasına, teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine, suiistimal ve kayırmacılığa işaret edilen kongrede konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın Genel Kurulu'ndaki açıklamalara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" dedi.

"YARGIYI ETKİLEMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİME KARŞIYIZ"

"Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır" diyen Tunç, şunları söyledi: "Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir."

"Türkiye eski Türkiye değildir" ifadesini kullanan Tunç, "Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.