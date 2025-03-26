Bakan Tunç'tan tutuklanan gazeteciler hakkında açıklama: Durumlarını bir soralım, araştıralım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz Tunç, açıklamasında, "İmralı'yla ilgili, bir aile görüşmesiyle ilgili bir talep var. Daha önce biliyorsunuz Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aile ile ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Bu da kanun çerçevesi içerisinde, hükümlülerin hakları içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili bir talebi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kardeşi mi yoksa başka aile bireyleri mi? şeklindeki soruya Tunç, "Talep nasıl gelecekse ona göre bakacağız" cevabını verdi.

İSTANBUL'DAKİ GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan eylemlere ilişkin gözaltı ve tutuklamalar sorulan Tunç, "İstanbul'daki adli soruşturmalar sonrası CHP Genel Başkanı'nın öncülük ettiği sokak çağrısından sonra birtakım eylemler gerçekleşti. Bu eylemler sırasında taşkınlık yapanlar oldu. Taşkınlık yapanlara ilişkin güvenlik güçlerimizin huzuru, sükûneti sağlayabilmek için birtakım tedbirler alması gerekiyordu. Özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna muhalefetten başlayan gözaltılar oldu. Bu gözaltılar içerisinde adliyeye sevk edilip tutuklananlar da söz konusu oldu. Bunların içerisinde olaylara karışan, şiddete varan eylemlerde bulunanlarla ilgili her bir kişi bakımından dosyalarının durumunu bilmek lazım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANAN GAZETECİLER HAKKINDA MESAJ

Eylemlerde tutuklanan gazeteciler hakkında da açıklama yapan Tunç, "Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazetecilerimiz toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa o zaman yargı, dosyasındaki durum nedir bilmemiz mümkün değil" cevabını verdi.

Tunç, şöyle devam etti: "Gazeteciler ile ilgili olarak arkadaşlar söyledi bana, onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Mağduriyet söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik bir girişim olmuşsa ki o da değil, gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım."

7 GAZETECİ TUTUKLANDI

AFP muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç'ın aralarında bulunduğu kişi tutuklanmıştı.

Öte yandan 24 Mart'ta gözaltına alınan BirGün yazarı Barış İnce hâlâ gözaltında bulunuyor.