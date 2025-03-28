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Bakan Tunç'tan Uludağ'daki yangına dair açıklama: 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyasından açıklama yaptı: 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir

Güncel
  • 28.03.2025 23:31
  • Giriş: 28.03.2025 23:31
  • Güncelleme: 28.03.2025 23:40
Bakan Tunç'tan Uludağ'daki yangına dair açıklama: 4 şüpheli tutuklandı
AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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