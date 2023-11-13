Bakan Tunç'tan 'yargı krizi' açıklaması: 'Darbe söz konusu değil' dedi, Özgür Özel'e yüklendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM ile Yargıtay arasındaki krize ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenerek, "Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler" dedi. Tunç, "Burada bir darbe söz konusu değil, bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarına 'yargı krizi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararını tanımamasına değinen Tunç, ""Son birkaç karardan sonra Anayasa Mahkemesi'nin farklı uygulaması nedeniyle" diyor Yargıtay'ımız, "Anayasa'nın 14. ve 83. maddeleri yorum yoluyla uygulanamaz hale gelmiştir. O nedenle bir Anayasa ihlali vardır" diyor. İki yüksek mahkeme arasına görüş farkı var burada. Bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Tunç, "Özellikle CHP'nin yeni seçilen Genel Başkanı, birlikte Parlamento'da görev yaptık, komisyonlarda çalıştık, hatta Özgür Bey'le askerliğimizi bile aynı yerde, birlikte yaptık. O nedenle ben çok iyi tanıyorum. Bu heyecanla, özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler" diye konuştu.

"DARBE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tunç, şöyle devam etti: "Burada sanki sayın Cumhurbaşkanımızın bir darbe yaptığı yönündeki yorumuna kesinlikle katılmıyoruz. Burada bir darbe söz konusu değil, bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor."

Bakan Tunç, şunları söyledi: "Burada iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını kaldırmaya yönelik, özellikle yasada belirsizlik varsa AYM'nin bireysel başvuruyla ilgili kanunda, çalışma usulleriyle ilgili, AYM'nin kuruluş kanunuyla ilgili bütün hususlar TBMM'nin yetkisinde olan hususlar. Bunlar hukuk zemininde konuşularak çözülecek hususlar."