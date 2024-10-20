Bakan Tunç'tan 'yenidoğan çetesi' ve 'Narin Güran cinayeti' soruşturmaları hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'Yenidoğan çetesi' soruşturması hakkında açıklamalarda bulunan Tunç, "Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. İddiaların neler olduğu, suç kayıtlarının neler olduğu ve delillerin neler olduğunu mahkeme, iddianameyi kabul ettiğinde göreceğiz" dedi.

Tunç, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir zaman gerek kamu hastanelerinde, gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Bu anlamdaki kararlığımızı devam ettiririz. Özellikle maddi menfaatleri uğruna bebeklere yönelik ihmal suretiyle de olsa bu tür çıkar sağlamak söz konusuysa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız, hem de yargı o suçu işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmayı yapar."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmesinden de bahseden Tunç, "Dün de sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ile birlikte bizleri kabul etti. Soruşturmayı titizlikle devam etmesini, varsa sorumlular, bu konuda bebeklerin ölümüne yol açan bir durum söz konusuysa gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması gerektiği konusundaki kararlılığını ifade etti" diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi değerlendirme hususunu hep beraber takip edeceğiz" diyen Tunç, "İddianame kabul edildikten sonra gizlilik ortadan kalkacak ve kamuoyu bu iddialarla ilgili suçlamaları ve suçlananları görmüş olacak" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA AÇILAN SORUŞTURMA

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, şunları ifade etti: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler kabul edilemez. Çok çirkin, hakaret içeren sözler. Bir ana muhalefet genel başkanlığı yapmış bir kişiye yakışacak sözler değil. TCK'ya göre hakaret suçtur. İfadelere bakıldığı zaman avukatlar gerekli suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bu suç duyurusu neticesinde soruşturma izni konusu elbette bakanlığa gelecektir. Bunu değerlendireceğiz."

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma hakkında da konuşan Tunç, "Çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarıdan daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar, adli tıp raporundan ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlar ve kamera görüntülerine kadar delil toplama çalışması yapıldı. Narin evladımızın hunharca katli hepimizi derinden sarsmıştır" dedi.

Tunç, şunları söyledi: "Cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı bir şekilde yürütüldü. İddianame de tahminimize göre bu hafta içerisinde mahkemeye sunulacaktır. Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir."