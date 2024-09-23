Bakan Tunç: “Vatandaşımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız"

Antalya'nın Kemer ilçesinde yeni yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temeli törenle atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel atma töreninin açılışında konuşma yaptı. Bakan Tunç, “22 yıldan bu yana güvenilir bir adaletin tesisi için bu üç temel alanı güçlendirmek için önemli reformlara imza attık” diye konuştu.

“HÂKİM VE SAVCI SAYIMIZI 24 BİN 798'E ÇIKARDIK”

Fiziki imkanların artırılmasının adalet için tek başına yeterli olmadığını belirten Bakan Tunç, yargı mensuplarının nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Tunç, şöyle konuştu: “Yargı mensuplarımızın nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisindeyiz. 2002 yılında ülke genelinde, 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayımızı 24 bin 798'e çıkardık. Son 1 yılda Türkiye geneli ilave 2 bin 294 hakim-savcı ataması yaptık. Hukuk eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik bir diğer reformumuz, ilkini bu ayın 29'unda gerçekleştireceğimiz hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. Bu sınavla avukat, hâkim, savcı ve noter olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artmasını amaçlıyoruz.”

“UZUN AYLAR ATILAN DURUŞMALARA SON VERMEK İSTİYORUZ”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için mahkeme sayılarını sürekli olarak artırdıklarına belirtti ve 2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 olan mahkeme sayısının 7 bin 133'e çıkarıldığını söyledi. Tunç, “Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun. Bu anlamda yargı teşkilatı olarak hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla ve yargı personeliyle birlikte gece gündüz çalışacağız, vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

"KEMER ADLİYE SARAYI 450 GÜN İÇİNDE HİZMETE GEÇECEK"

Bakan Yılmaz Tunç, "Kemer Adalet Binamızı inşallah 450 gün içinde bitirerek hizmete sunacağız” dedi.

Tunç, son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. 1 yıldır konuya ilişkin çalışma sürdürdüklerini anlatan Bakan Tunç, “Önümüzdeki birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşacak. Bir yıldan bu yana da çalışıyoruz, strateji belgesinde yargıda gecikmeyi önleyecek, vatandaşlarımızın gecikmeksizin hakkına kavuşabilmesi noktasında tıkanan damarları açabilecek çok önemli hedefler ortaya konulacak" diye konuştu.