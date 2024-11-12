Bakan Tunç yanıtladı: Abdullah Öcalan 'umut hakkı'ndan yararlanacak mı?
Bakan Yılmaz Tunç, AKP'li Şamil Tayyar'ın, "PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkı'ndan yararlanmasıyla ilgili görüşme süreci yürütüldüğü ve sürecin olumlu sonuçlandığı" iddiasına yanıt verdi. Tunç, "Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil" dedi.
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı"ndan yararlanmasıyla ilgili görüşme süreci yürütüldüğünü ve sürecin olumlu sonuçlandığını iddia etti
Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından dün düzenlenen sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddiaya ilişkin yanıt verdi.
"Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz" diyen Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız da ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda gerçekten Türkiye'nin terörden kurtulmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil" ifadelerini kullandı.
"YAKINLARIYLA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞİYOR"
Tunç, şöyle devam etti: "Burada özellikle kişilerin, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşecekleri, mevzuatımız zaten bellidir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Milletimizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız."
Bakan Tunç, "Bu ülkenin insanları kardeştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip, iç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye'yi daha güçlü kılmak durumundayız. Bu yöndeki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Abdullah Öcalan için 'umut hakkı'nı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti.
Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısında yaptığı çağrısında, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.
MHP'nin 5 Kasım'daki TBMM Grup Toplantısı'nda da çağrısını yineleyen Bahçeli, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullanmıştı.