Bakan Tunç yanıtladı: Abdullah Öcalan 'umut hakkı'ndan yararlanacak mı?

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı"ndan yararlanmasıyla ilgili görüşme süreci yürütüldüğünü ve sürecin olumlu sonuçlandığını iddia etti

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından dün düzenlenen sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddiaya ilişkin yanıt verdi.

"Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz" diyen Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız da ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda gerçekten Türkiye'nin terörden kurtulmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

"YAKINLARIYLA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞİYOR"

Tunç, şöyle devam etti: "Burada özellikle kişilerin, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşecekleri, mevzuatımız zaten bellidir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Milletimizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız."

Bakan Tunç, "Bu ülkenin insanları kardeştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip, iç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye'yi daha güçlü kılmak durumundayız. Bu yöndeki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.