Bakan Tunç yeni düzenlemeyi açıkladı: Havaya ateş açanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir düğün öncesi etkinliğinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını hatırlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın sürücünün önünü kesip aracına saldıran şüphelinin de “mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından tutuklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, “Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEMELER 11. YARGI PAKETİ’NDE ELE ALINACAK

Adalet Bakanı, daha önce 10. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılında 11. Yargı Paketi’nde değerlendirileceğini açıkladı. Bu kapsamda özellikle trafikte yol kesme ve düğünlerde havaya ateş açma fiilleri için öngörüşen cezaların artırılacağını bildirdi.

TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Tunç'un açıklamasına göre, Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışla trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecek ve failler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak.

HAVAYA ATEŞ AÇANLARA 5 YILA KADAR HAPİS VERİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş açılması fiillerinin cezaları da artırılacak.

Açıklamada, “Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis iken, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmaktadır. Ayrıca ses ve gaz fişeği atabilen kuru sıkı silahlar da kapsama alınmaktadır” denildi.

Yılmaz Tunç'un paylaşımı şu şekilde: