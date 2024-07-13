Bakan Tunç’tan, Kerem Kınık’ın kızının ölümlü kazasına ilişkin açıklama: Hata varsa düzeltilir

Otomobiliyle çarptığı motosikletteki çocuğun ölümüne neden olan eski Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık serbest bırakıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyayla ilgili henüz bir bilgisinin olmadığını söyleyerek, "Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kazayla ilgili, "Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" dedi.

SETA tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu’na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİR HATA VARSA MUTLAKA DÜZELTİLİR"

Kızılay'ın eski başkanı Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Tunç, dosyaya ilişkin henüz bilgi sahibi olmadığını söyledi. Hatalı bir işlem varsa itiraz yolu ile düzeltilebileceğini iddia eden Tuç, şu değerlendirmede bulundu:

"Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur."

NE OLMUŞTU?

9 Temmuz'da, İstanbul Beykoz'da meydana gelen olayda, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.

Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.