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Bakan Tunç’tan ölü bulunan savcı adayı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı adayı Mithat Can Yalman’ın ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Güncel
  • 11.01.2025 23:35
  • Giriş: 11.01.2025 23:35
  • Güncelleme: 11.01.2025 23:43
Bakan Tunç’tan ölü bulunan savcı adayı açıklaması
AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da görevli savcı adayı Mithat Can Yalman’ın otel odasında ölü bulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, “Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir” dedi.

Bakan Tunç’un paylaşımı şu şekilde:

“Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”

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