‘Bakan Tunç’un açıklamaları önemsiz, Can tahliye edilmek zorundadır’

AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını BirGün'e değerlendiren avukatı Deniz Özen, "Bakan Tunç, gerekçeli karara bakıp işleme öyle konulacağını belirtmiş. Ancak bu karar kesin. Eğer hala bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak verilen hak ihlali kararı bir an önce uygulanmalı ve Can tahliye edilmek zorundadır" dedi.

Cezaevi'nde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği 'hak ihlali' kararını BirGün'e değerlendirdi. 6 ay önce Yargıtay'ın vermesi gereken kararı AYM'nin yerine getirdiğini belirten Özen, tahliyenin artık zorunlu olduğunu belirtti. Özen, AYM'nin kararı ile birlikte bir milletvekilinin cezaevinde tutulmasının suç olarak tescillendiğini belirterek "AYM, Can için verdiği kararla iki yönde bir ihlal var dedi. İlki halkın oyları ile seçilmiş bir milletvekilinin elinden siyaset yapma hakkının alınması, ikincisi ise kişi hak ve özgürlüklerin ihlali. Böylelikle bundan sonraki süreçte AYM verdiği hak ihlali kararını ilk derece mahkemesine gönderecek, ilk derece mahkemesi de bu kararı onaylamak zorunda. Çünkü AYM'nin kararı artık bir zorunluluk ve karar bağlayıcı" dedi. Can Atalay hakkında verilen kararın ilk derece mahkemesine gittiği an tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Özen, şunları söyledi: "Öte yandan kararla ilgili birçok açıklamayı da görüyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının hiçbir önemi yok. Bakan Tunç, gerekçeli karara bakıp işleme öyle konulacağını belirtmiş. Ancak bu karar kesin. Eğer hala bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak verilen hak ihlali kararı bir an önce uygulanmalı ve Can tahliye edilmek zorundadır."