Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi: Takvim netleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde Türkiye'nin her noktasında hizmete sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, "1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu teknolojiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'ye geçişle birlikte vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz haberleşme imkanına kavuşacak. 5G teknolojisi, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler, 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek."