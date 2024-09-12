Bakan Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde yaşanan bir sızıntı nedeniyle 85 milyon yurttaşın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı.

Uraloğlu, Saray'daki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."

NE OLMUŞTU?

85 milyon yurttaşın T.C. kimlik numarası, adresi, cep telefonu numarası gibi kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıkmıştı. Bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı öğrenilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını istemişti.