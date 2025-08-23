Bakan Uraloğlu açıkladı: Suriye ile yeni bir süreç başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için gittiği Iğdır'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Zengezur Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, bu yolun Orta Koridor'u da destekleyeceğini söyledi. Uraloğlu, "Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz" dedi.

SURİYE SINIRINDAKİ TIR GEÇİŞLERİ

Bakan Uraloğlu, Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçiş yapması için adım atıldığını belirtti.

"Anlaşma yaptık, Suriye'nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor" diyen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları başlatmadılar henüz. Tabii Suriye'de standart dışı ve bakımları düzenli yapılmamış birçok araç var. Biz ilk etapta standart dışı araçların, gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımız da Suriye'ye, oradan Ürdün'e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için sonbaharda Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla bir araya geleceğiz."

Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye'deki kara ve demir yolu çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, şimdiye kadar bölgede birçok iş yaptıklarını ve devamıyla ilgili Suriye tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.