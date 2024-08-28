Bakan Uraloğlu açıkladı: "UKOME'deki taksi teklifini onaylayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununu çözmek amacıyla Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki taksi sıkıntılarının çözülmesi için yeni bir adım attıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.



2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 28, 2024

Uraloğu paylaşımında, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız. 2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.