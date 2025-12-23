Bakan Uraloğlu açıkladı: Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerine yeni yılda yüzde 25,49 oranında zam yapılacağını söyledi.

NTV'de katıldığı yayında konuşan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollara yapılması planlanan artışa ilişkin olarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollarda yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmişti.

Kamu-özel işbirliği modeliyle işletilen köprü ve otoyollarla ilgili sürece de değinen Uraloğlu, bu alanlarda yapılacak zamların sözleşmelere göre şekilleneceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Diğer otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir ona bakacağız" dedi.