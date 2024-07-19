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Bakan Uraloğlu: Aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen Crowdstrike arızasıyla ilgili yaptığı açıklamada aksaklığın önemli bir bölümünün atlatıldığını söyledi.

Güncel
  • 19.07.2024 11:57
  • Giriş: 19.07.2024 11:57
  • Güncelleme: 19.07.2024 12:03
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Uraloğlu: Aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim
Fotoğraf: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Crowdstrike arızasına ilişkin "Aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim" dedi.

Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye’den de bazı kurumların etkilendiğini söyledi.

Uraloğlu, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı’nın basın açıklamasında konuya ilişkin konuştu.

"AKSAKLIĞIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ ATLATTIK"

Sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur” diye konuştu.

Bu durumun tekrarlanmaması için tedbirlerin alınacağını söyledi.

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