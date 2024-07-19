Bakan Uraloğlu: Aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen Crowdstrike arızasıyla ilgili yaptığı açıklamada aksaklığın önemli bir bölümünün atlatıldığını söyledi.

Güncel 19.07.2024 11:57 Giriş: 19.07.2024 11:57

Güncelleme: 19.07.2024 12:03 Kaynak: Haber Merkezi

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