Bakan Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayını sırasında rahatsızlığı sebebiyle müsaade istedi.

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin yaptığı açıklama sırasında ani olarak rahatsızlandı.

TGRT Haber kameralarına konuşan Uraloğlu, gazetecinin sorusunda cevap veremedi ve yayının kesilmesi için müsaade istedi.

O anlar kameraya yansıdı.