Bakan Uraloğlu duyurdu: 28 Ekim Filistin mitingi için ücretsiz ulaşım kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Gazze gerekçe gösterilerek TRT tarafından 100. yıl etkinliklerinin 'ertelenmesinin' ardından, AKP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük Filistin Mitingi' düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cumartesi günü yapılacak "Büyük Filistin Mitingi" için açıklamada bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü Büyük Filistin Mitinginde Gazze’ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlaması için İstanbul’da Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak.



Ayrıca Ankara’da Başkentray ve… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 27, 2023

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü ‘Büyük Filistin Mitingi’nde Gazze’ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul’da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.”