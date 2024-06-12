Bakan Uraloğlu duyurdu: PTT'nin kargo gönderiminde emeklilere yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, PTT'nin kargo gönderiminde emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı. Uraloğlu, "Emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin kargo gönderiminde emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz" dedi.

Uraloğlu, "Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek TC kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu, emeklilerin kampanya ile ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi 'www.ptt.gov.tr' üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşabileceklerini kaydetti.