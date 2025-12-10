Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı metrosuna önümüzdeki sene başlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Esenboğa Havalimanı metrosu için çalışmaların 2026 yılı içinde başlayacağını dile getirerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk. Böylece mahsuplaşmış olduk" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Genel Kurul’da söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı metrosu için çalışmaların 2026 yılı içinde başlayacağını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk. Böylece mahsuplaşmış olduk" dedi.

Bakan, Kahramanmaraş ve Hakkari’deki aletli iniş sistemlerinin aktif olduğunu ancak "mani hatları nedeniyle uçakların her şartta iniş yapamadığını" söyledi. Aksaray–Kireçlik yolu için yatırım programına teklif sunduklarını kaydeden Uraloğlu, "Onu almaya gayret ediyoruz. Aldığımız takdirde ona başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİNANIN YIKILMASIYLA İLİŞKİLİ OLARAK HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Kanal İstanbul’a ilişkin sorulara da yanıt veren Uraloğlu, Başakşehir–Nakkaş Otoyolu üzerindeki Sazlıdere Köprüsü çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "O köprü zaten Kanal İstanbul’dan bağımsız bir şekilde yapılmak durumundadır" dedi.

Uraloğlu, mobil altyapı ve kapsama konusunda, "Ülkemizin yüzde 99’unu kapsamış durumdayız. İnşallah geri kalanını da 5G ile halletmiş olacağız" bilgisini paylaştı. "Köy projeleri" kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Uraloğlu, ilk projelerin 2028’de devralınacağını, önemli bir bölümünün ise 2035’e kadar tamamlanacağını belirtti.

Uraloğlu, afet dönemlerinde iletişim kapasitesine ilişkin olarak da, 23 Nisan’daki İstanbul depreminde tüm çağrıların yüzde 99,5’inin karşılandığını, internet üzerinden yapılan çağrıların ise "tamamının karşılandığını" söyledi.

Gebze'de çöken binaya ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Konu adli makamlara aktarılmıştır. Biz de takip ediyoruz şu anda tünelle ilgili binanın yıkılmasıyla ilişkili olarak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.