Bakan Uraloğlu: Google, internet medyasını kötü etkiliyor

Arama motoru Google'ın, Türkiye’nin haber listelemelerine ilişkin algoritmasını değiştirmesinin ardından bağımsız medya kuruluşlarının görünürlüklerini kısıtlamasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Odatv'den Hazar Şahsuvar'a konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google'ın algoritma değişiklikleri nedeniyle haber sitelerinin yaşadığı olumsuzluklarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Trafik kayıpları yaşanmasına ilişkin bir önlem alacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Şimdi, öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: Google, Türkiye’de içerik ve yer sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor ve bizim mevzuatımıza tabi. Yani, ülkemizde faaliyet gösterirken sorumlulukları mevcut ve bu sorumlulukların sonuçlarını da dikkate almak zorunda."

Google yetkilileriyle görüşme yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, temaslara ilişkin şunları söyledi:

"Google yetkilileriyle bu konuyu görüştük. Bize her yıl binlerce güncelleme yaptıklarını ve bunların herhangi bir ülkeyi veya belirli internet sitelerini hedef almadığını beyan ettiler; ancak Google'ın dünya gündemini meşgul eden 2024 Ağustos ayı algoritma güncellemesinin Türk internet medyasını olumsuz etkilediği bir gerçek ve kabul edilemez."

"TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Rekabet Kurulu'nun verdiği cezayı hatırlatan Uraloğlu, Temasları sürdürdüklerini belirterek "Bunun yanı sıra bizler de Türk basınının daha iyi ve adil hizmet alması konusunda gerekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Google yetkilileri bu güncelleştirmelerin belirli internet adreslerini hedeflemediğini, genel arama deneyimini geliştirmeye odaklandığını, arama sonuçlarını manipüle etmeye, herhangi bir politik ideoloji veya görüşü desteklemek veya dezavantajlı hale getirmek için gerçekleştirmediklerini ifade ediyor" diye konuştu.

"İNTERNET EKOSİSTEMİ ADİL BİR ŞEKİLDE İŞLEMELİ"

Süreci en ince detayına kadar izlemeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle bitirdi: "Bizim burada duruşumuz net: Türkiye’de internet ekosistemi adil bir şekilde işlemeli, kimse tek taraflı bir yaptırımla veya haksız rekabetle karşı karşıya kalmamalı. Bu yüzden süreci en ince detayına kadar izlemeye devam edeceğiz."