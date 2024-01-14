Bakan Uraloğlu, İsmailağa cemaatini ziyaret edip not yazmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 6 Ocak’ta İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bakanın ziyaretinde AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AKP Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AKP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı’nın da yanında olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Bakan Uraloğlu ziyareti sırasında hatıra defterini imzaladı.

Uraloğlu şunları yazdı:

“Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah muvaffak etsin. Allah’a emanet olunuz.”

KADINLARI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR

Bakanın ziyarette bulunduğu İlkseç Vakfı başkanı Ali Ulvi Uzunlar, daha önce kadınlar hakkında yaptığı konuşmasında şu sözleri sarf etmişti:

“Saliha kadın, erkek emrettiği zaman itaat edecek. İşte böyle olan kadın Saliha kadındır. Dünyanın içerisinde en hayırlısı işte bu kadındır. Fabrikada 200 kişinin, 2 bin kişinin patron geliyor diye esas duruşa geçmesi seni çok fazla mutlu etmez. Seni asıl mutlu edecek olan evindeki eşinin sana itaat etmesidir.”

Uzunlar, 2014’te yaptığı başka bir konuşmada da, ‘namuslu kadının’ çarşaf giyen kadın olduğunu savunarak “Bütün müminlerin hanımlarına diyeceksin ki üzerlerine çarşaflarını alsınlar. Bu kıyafet onların namuslu, iffetli, hassas birer mümine hanım olduklarını ortaya koyan en güzel kıyafettir. Art niyetli insanlar bunlara teklifte bulunmazlar, bunlara eziyet etmezler. Bunlar iffetli hanımlardır. Bu Allah kelamıdır” demişti.