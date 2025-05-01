Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına konuşan Uraloğlu, bilim insanları başta olmak üzere yurttaşların karşı çıktığı Kanal İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya Uraloğlu, "İlgili kurumlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere, değerli bakanımız başta olmak üzere biz ilgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz ve buna göre de zaman zaman kamuoyuna belli açıklamalarda bulunuyoruz" dedi.

Uraloğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız ile ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. Altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz."

"ÇOK NET BİR İRADEMİZ VAR"

"Biz Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum; çok net bir irademiz var, Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" diyen Uraloğlu, şunları söyledi:

"Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız bunu istişare ediyoruz hem bakanımızla (Murat Kurum), hem de sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz.

Ciddi bir projeden bahsediyoruz 15-20 milyar dolarlık. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Bundan vazgeçmiş değiliz."

KURUM 'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul ile ilgili konuşmuştu.

Kanal İstanbul'la ilgili soruya Kurum, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum" yanıtını vermişti.

Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısının olmadığını iddia eden Kurum, şunları kaydetmişti:

"O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de tutmaya devam edeceğiz. 44 bin konutun inşası İstanbul'da, Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından alakası yoktur."

İMAMOĞLU REFERANDUM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla Kanal İstanbul tehlikesine dikkat çekiyor.

İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek 'referandum' çağrısı yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu, "Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul. İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin" demişti.

Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, şunları söylemişti: "Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin. Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin. Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."