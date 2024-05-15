Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol zamlarını savundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yapılan zamları, "Gerçekten çok düşük kalmıştı" sözleriyle savundu. Uraloğlu, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" dedi.

Uraloğlu, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk."

KAMUDA TASARRUF PAKETİ

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, kamuda tasarrufun, herkesin daha dikkatli olmasını gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız, bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasıyla uyacak, katkı sağlayacak" diye konuştu.