Bakan Uraloğlu'na soruldu: Köprü ve otoyollar için özelleştirme planı var mı?

İktidarın, İstanbul Boğazı'ndaki iki köprüyü ve bir dizi otoyolu özelleştireceğine yönelik tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinde, "17 Kasım tarihinde Bakanlığınızca bölge müdürlüklerine gönderilen yazıda, otoyollara ilişkin yeni sözleşmelere “özelleştirme halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği ve yüklenicinin tazminat talep edemeyeceği” yönünde hüküm eklenmesinin istendiği, 19 Kasım tarihli ikinci yazıda ise yabancı bir danışmanlık firmasının 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile otoyollarda teknik inceleme yapacağı, köprü ve bağlantı yollarına ilişkin saha çalışması, görüntüleme ve veri toplama faaliyetinde bulunacağı belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bu yazıların birlikte değerlendirilmesi; köprüler ve otoyollar bakımından uluslararası danışmanlık hizmeti eşliğinde bir değerleme ve olası özelleştirme sürecinin başlatıldığı iddialarını gündeme getirmiştir" denilen önergede, "Söz konusu köprüler ve otoyollar; stratejik ulaşım altyapısı, afet yönetimi, savunma lojistiği ve kamu güvenliği bakımından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle süreçlerin şeffaflığı ve uluslararası teknik standartlara uygunluğu kamu yararı açısından zorunludur" ifadelerine yer verildi.

CHP'li Tanrıkulu, Bakan Uraloğlu'na şu sorularu yöneltti:

"1- Otoyol ve köprü sözleşmelerine “özelleştirme halinde tazminat talep edilemeyeceği” hükmünün eklenmesi talimatı verilmiş midir? Verilmişse bunun dayanağı hangi mevzuattır?

2- İnceleme yapacağı belirtilen yabancı danışmanlık firması hangisidir? Bu firma hangi ihale yöntemiyle seçilmiştir? Sözleşme bedeli ne kadardır?

3- Söz konusu teknik incelemeler hangi uluslararası standartlar kapsamında yürütülmektedir?

4- Köprü güvenliği bakımından hangi ISO, EN veya AASHTO standartları esas alınmıştır?

5- Deprem performans analizleri yapılmış mıdır?

6- Yapısal sağlık izleme (Structural Health Monitoring) verileri paylaşılmış mıdır?

7- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantılı otoyolların mevcut fiziki durumu, bakım maliyetleri, yıllık trafik hacmi ve gelir projeksiyonları nedir?

8- Köprüler ve otoyollar için bir özelleştirme, işletme hakkı devri veya varlık satışı planı bulunmakta mıdır?

9- Stratejik ulaşım altyapısına ilişkin teknik görüntüleme, drone çekimi ve veri toplama faaliyetlerinde hangi güvenlik protokolleri uygulanmıştır? Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlanmış mıdır?

10- Olası bir özelleştirme halinde; geçiş ücretlerinin belirlenmesinde hangi esaslar uygulanacaktır, kamu yararı ve fiyat denetimi nasıl sağlanacaktır ve sözleşmelerde kamu aleyhine garanti hükümleri öngörülmekte midir?

11- Köprü ve otoyolların kamu mülkiyetinde kalması ile özelleştirilmesi durumunda uzun vadeli mali karşılaştırma analizi (public sector comparator) yapılmış mıdır? Sürecin TBMM’ye ve Kamuoyuna açıklanması planlanmakta mıdır?

12- İşletme hakkı devri süresi boyunca geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kamu yararı mı yoksa şirket kârlılığı mı esas alınacaktır?

13- Bu projeler kapsamında Hazine garantisi, gelir garantisi veya benzeri herhangi bir kamu taahhüdü verilmesi planlanmakta mıdır? Planlanıyorsa tutarı nedir?

14- Daha önce yapılan işletme hakkı devri ve Yap-İşlet-Devret projelerinde kamunun uğradığı toplam zarar hesaplanmış mıdır?

15- Söz konusu danışmanlık hizmetleri hangi firmalardan alınmıştır veya alınacaktır? Bu firmalar hangi kriterlere göre seçilmiştir?

16- Kamuoyuna yapılan açıklamalarda “satış söz konusu değildir” denilmesine rağmen, işletme hakkı devrine yönelik hazırlıkların başlatıldığı anlaşılmaktadır. Bu süreç hangi somut karar veya işlemle ve hangi tarihte başlatılmıştır?"