Bakan Uraloğlu'ndan 'A Milli Kadın Voleybol Takımı' açıklaması: 'Business class' ile dönecekler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 13 saatlik ABD yolcuğunu ekonomi sınıfında yapmasını yönelik tartışmalar sürerken Bakanı Uraloğlu, "Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dijital Mecralar Komisyonu'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının THY'nin tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçurmasına ilişkin konuştu.

Bakan Uraloğlu, "İletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÖNÜŞLERİNİ BUSİNESS OLARAK ORGANİZE EDECEĞİZ"

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Uraloğlu, A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD'ye tarifeli uçakla gitmesine ilişkin konuştu.

Uroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bunu sosyal mecralardan öğrendik. Onun üzerine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı ile konuştum. Şunu söyledi; 'Burası ABD uçuşu, yaklaşık 13 saatlik uçuş. Bize 10 gün önce haber verdiler. Özel bir uçak ya da sefer ilan etmeksizin bunu çözme imkanımız yoktu maalesef. Aynı şekilde dönüşü çözme noktasında da artık uçak değiştirip de büyük gövdeli; çünkü her uçakta business uçabilecek yolcu sayısı var ve satılmış biletler var, maalesef bize geç haber vermelerinden dolayı çözemedik' dedi. THY'nin çoğunlukla milli takımımızla yüz binlerce dolarlık sponsorluk anlaşmaları var. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan bir kurum bunu esirgemeyecektir; ama orada iletişim demek ki doğru noktada olmamış. Dönüşlerini inşallah business olarak organize etmeye çalışıyoruz."