Bakan Uraloğlu'ndan Bursa yangını açıklaması: "Hava karardıktan sonra hava araçları ile bir müdahale söz konusu olmuyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu "Bursa'mızda iki bölgede çıkan yangın ile ilgili kısaca sizi bilgilendirmek istiyoruz. Yangının ilk tespit edildiği andan itibaren müdahale ediyor.

Havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle de yangın yayıldı. Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltılmış, mesafe kaydedildiğni söyleyebilirim. Orada inşallah kısa sürede sonuç alma gayreti içerisindeyiz.

Kestel Gürsu tarafındaki yangının 100,110 hektar alanda etkili olduğunu tespit ettik. Hava kararıncaya kadar 13 tane etkin hava aracımızın müdahale ettiğini belirtmek isterim. Ancak hava karardıktan sonra hava araçları ile bir müdahale söz konusu olmuyor.

Yerleşim yerinde risk almama adına talimat verdik. Yakından takip ediyoruz. Sabah gün açmasıyla hava araçlarının uçma kabiliyeti yakaladığı andan itibaren tekrar havadan etkin bir şekilde müdahale etmeye devam edeceğiz" dedi.