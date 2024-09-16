Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: 9 gün ne kaybettik, kim ne zarar gördü?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda konuştu.

Instagram'a önceki ay getirilen ve tepkilerin ardından kaldırılan erişim yasağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama ülkemizin, toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız" dedi.

Sosyal medyaya ilişkin de açıklama yapan Uraloğlu, "Türkiye'de 85 milyon nüfus var ve 60 milyon civarında farklı platformlar olmak üzere sosyal medya kullanıcısı var. Dünya ortalamasının çok üzerindeyiz. Dünya ortalamasında sosyal medyada geçirilen ortalama zaman 6,5 saat, Türkiye'deki 7 saat yani çok daha fazla. Elbette orada birçok faydalı şey var. Birçok bilgi var vesaire ama asla o tarafın esiri de olmamamız lazım" diye konuştu.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ AÇIKLAMASI

“Yandaş sermaye gruplarını fonlama aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret modelli projelere ilişkin de açıklama yapan Uraloğlu, projeye göre maliyet hesabının yapıldığını ve alıcısı çıkacak yatırım ve geçiş şartlarıyla ihale edildiğini belirtti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Finansmanı ayrı tutuyorum. Yatırım bedelini, 'Ben buraya hangi geçiş şartlarını ihaleye girecek firmalara sunarsam alıcısı çıkar?' diye bir hesap yaparsınız. Ona göre firmaları yarıştırırsınız. 'Ben burada 40 bin günlük araç garantisi veriyorum. Köprü için şu kadar bedel garanti ediyorum. Otoyolun her kilometresi için şu kadar günlük garanti ediyorum.' derseniz, firmalar ve kaç yıl yapılacağını, kaç yılda yapıp ve işleteceğini de yarıştırırsınız. Ona göre çıkan sonucu da onaylarsınız ve yürütürsünüz. Yap-işlet-devretlerde 'Bu kadar araç dediler, bak o kadar araç geçmiyor.' diye eleştiriler var. Hesap tam bu dediğim gibidir. Belli bir takvim sonra söylediğiniz rakamları görürsünüz ki görmeye başladık onları. Hesap budur. Osmangazi Köprüsü'ndeki garanti 40 bindir, bugün buradan geçiş yapan araç sayısı 57 bin, 60 binlere gelmiş durumdadır. Eğer bugüne bırakmış olsaydık bu hizmetlerin hiçbirini yapamamış olurduk."

"TÜRKSAT 6A'YI YÜZDE 81 YERLİLİKLE ÜRETİP UZAYA FIRLATTIK"

Türkiye'nin haberleşme uydularıyla ilgili bundan sonraki yol haritasının ne olduğunun sorulması üzerine Uraloğlu, Türksat 6A'yı yüzde 81 yerlilikle üretip uzaya fırlattıklarını söyledi.

Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"5,5 milyar insana çıkarıyoruz bu hitap ettiğimiz coğrafyayı ama bu elbette kıymetli. Hizmet satacağız, gönül coğrafyalarımıza ulaşacağız ama daha kıymetlisini söyleyeyim size. 'Bunu Türk milleti olarak biz yaptık.' dedik, çok şükür. 'Biz yaptık, ben yaptım.' düşüncesini biz vatandaşlarımıza bu anlamda vermiş olduk. Bence en kıymetlisi o. Yazılımından yüzde 81'ine kadar bizim ürünümüz. Bundan sonra da bu serüvenimiz devam edecek. Artık biz sadece kendi ihtiyacımız değil dünyadaki uydu ihtiyacı olan ülkelere de bunu satacağız."

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NE OLMUŞTU?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğini söylemişti.

Altun yaptığı paylaşımda “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine Instagram'a 2 Ağustos'ta "katalog suçlar nedeniyle" erişim engeli getirilmişti. Engel, tepkilerin ardından dokuz gün sonra kaldırılmıştı.