Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeyle ilgili "Instagram konusunda tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz. Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Instagram'a erişim engeli sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkilileri bir araya geldi. Saat 13.00’te başlayan toplantı 19.00'da sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, söz konusu görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Uraloğlu, bugün sonuç alınamadığını söyledi. Uraloğlu, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi. Bakan, görüşmelerin süreceğini söyledi.