Bakan Uraloğlu'ndan 'internet hızı' açıklaması: İstediğimiz yerde değiliz, sorumlu Türk Telekom

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu.

İnternet hızı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Şu anda Türkiye'de 600 bin kilometre fiber hattımız var. Bu hatlarımızı bazı caddelere kadar getirebilmişiz. Bu hatlarımızı bina girişlerine kadar getirebilmişiz. Kamunun ya da bu işle ilgili şirketlerin görevi bina girişine kadar gelmektedir" dedi.

"Bina içindeki tesisatlar genelde bakır" diyen Uraloğlu, "Bahsettiğim cadde başı, sokak başı, bina girişi fiber. Bakırdan dönüştürenler de var. Vatandaşımızın talebi ve abonelikte istediği hız ve limitler burada belirleyici" ifadelerini kullandı.

"SORUMLU TÜRK TELEKOM"

"Son kullanıcının Türkiye'deki ortalama hızına baktığımızda istediğimiz yerde değiliz, çok net. Daha iyi yerde olmalıyız" diyen Uraloğlu, şunları söyledi: "Biraz daha yapmamız gereken iş var. Burada kilometreyi milyonlara yaklaştırmamız lazım. Şimdilik 600 bin. 700-800 binlere çıktığımızda birçok problemi çözeceğiz. Birinci derecede sorumlu Türk Telekom."