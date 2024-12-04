Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerindeki fahiş zamlara ilişkin açıklama

Türkiye, dünyanın en yavaş internetini kullanan ülkeler arasında yer alırken, son zamanlarda internet faturaları hızla artarak yurttaşları zor durumda bırakmaya başladı. 200-250 TL arasında olan faturalar taahhüt süresi sona erdikten sonra katlandı. Paket içeriğine göre rakamlar sürekli yükselirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu konuyu TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise fahiş zamlara “serbestlik” olarak yanıtladı.

İnternet hızı sıralamasında 158 ülke arasında 102. sırada bulunan Türkiye’de bu hizmete, aylık 100 megabit (Mbps) kullanıma ortalama 483 lira bedel ödeyerek erişebiliyor.

Speedtest Küresel Endeksi verilerine göre, sabit geniş bant internet hızında 47.27 megabit (Mbps) hıza sahip Türkiye; Bangladeş, Guetemala, Güney Afrika gibi ülkelerin gerisinde, 158 ülke arasında 102. sırada kendine yer bulabiliyor.

Dünya genelinde ortalama 85 Mbps olan internet hızının da ancak yarısı kadar hıza sahip. Mobil internet hızında da Türkiye, 111 ülke arasında 49.32 Mbps hızla 62. sırada yer alıyor. Mobil internet hızında da Güney Afrika, Arnavutluk, Bahreyn gibi ülkelerin ardından sıralanan Türkiye, GSM operatörlerinin sağladığı bu hizmeti de pahalıya kullanıyor.

Sabit geniş bant ve mobil internet sağlayan operatörlerin yaptığı zamlarla birlikte yurttaşlar, düşük hızdaki bu internet hizmetini pahalıya satın almak zorunda kalıyor.

Picodi Türkiye’nin verilerine göre Türkiye’de 100 Mbps internetin ortalama aylık bedeli 12.7 Euro’yu, güncel kurla ise 463 lirayı buluyor. Dünyada en pahalı internet, aylık 100 Mbps kullanımın 75.1 Euro ile ücretlendirildiği Norveç’te bulunuyor. Gelir düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Norveç’te internet hızı ise Türkiye’yi yaklaşık 3’e katlıyor.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde vatandaşların mağduriyetlerini gündeme getirdi. Türkiye’nin dünyanın en yavaş internetine sahip, ancak bedeli yüksek ülkelerden biri konumunda bulunduğunu vurgulayan Karasu’nun ifadelerinden sonra, Bakan Uraloğlu çıktığı bir televizyon programında, Türkiye’deki ortalama internet hızında istenilen yerde olmadığını belirterek, “Birinci derecede sorumlu Türk Telekom” diyerek Türk Telekom’u suçladı.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karasu’nun Meclis komisyonunda sorduğu sorulara yazılı olarak yanıt verdi. Mevzuatı hatırlatan Bakan, “İşletmeciler, abonelerine sundukları hizmetlerine karşı uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuata ve BTK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece serbestçe belirleyebilmektedir. Ayrıca, BTK’ca Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile işletmecilerin belirli hizme kalemlerine ilişkin tüketicilere uygulayabilecekleri azami ücretler belirlenmektedir. Diğer taraftan ilgili mevzuat çerçevesinde BTK tarafından yapılan Pazar analizleri neticesinde Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip olduğu belirlenen işletmecilerin toptan düzeydeki hizmetlere (EPG’ye sahip işletmecinin diğer işletmecilere sunduğu hizmetlere) ilişkin tarifeleri BTK onayına tabidir” açıklaması yaptı.

CHP'Lİ KARASU: KENDİSİ DIŞINDA HERKES SUÇLU!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Bakan’ın açıklamasına tepki gösterirken “Türkiye’de operatörler ve internet servis sağlayıcıları gemi azıya almış durumda. Ulaştırma Bakanı beyefendi çıkmış Telekom’u suçluyor, ‘Serbest piyasa’ diyor ama ortada serbest piyasanın S'si bile yok. Dünyanın en pahalı ve yavaş interneti Türkiye’de… Sansürün kol gezdiği, iktidara her türlü eleştirinin yasaklandığı ülke Türkiye...Bakan, Türk Telekom’un soygununa göz yumuyor ama onu suçluyor. Yani kendisi ak kaşık, kendisi dışında herkes suçlu. Suçlamayı bırakın da iş yapın, vatandaşın mağduriyetlerini ortadan kaldırın” diye konuştu.