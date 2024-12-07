Bakan Uraloğlu'ndan Suriye yorumu: "Türkiye nereye evrilmesi gerektiği noktasında inisiyatif alıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye'nin nereye evrilmesi gerektiği noktasında inisiyatif aldığını" ifade etti.

Uraloğlu, Of Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen AKP Of 7. Olağan İlçe Kongresi'nde, gündemlerinin yoğun olduğunu, kongrelerin sürdüğünü söyledi.

Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek demir yolu projesinin Samsun-Sarp kesiminin projesini yapmaya başladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Bu da bizim için kıymetli. Hem ilçemizi hem şehrimizi hem bölgemizi demir yoluyla tanıştırmış olacağız. Kanuni Bulvarı'nı yapıyoruz, havalimanını genişletiyoruz. Yeni havalimanı projesini netleştirerek onun da çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Suriye'de 27 Kasım'da HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların başlattığı saldırılara ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik var. Nereye evrileceği ile ilgili bazı yorumlarda bulunuyoruz, takip etmeye çalışıyoruz ama şunu bilmenizi isterim; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti orayı çok çok yakından takip ediyor ve nereye evrilmesi gerektiği noktasında da çok ciddi inisiyatif alıyor. Bugün bütün dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor. Böyle bir liderimiz var. Onun yönetiminde, liderliğinde biz çok daha hizmetler edeceğiz."