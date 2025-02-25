Bakan Uraloğlu: Sosyal medya kullanımında 16 yaşı halkın yüzde 79.4'ü destekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi', İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

'GELECEK İLE İLGİLİ BİR ENDİŞEMİZ YOK'

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "'Kalkınma Yolu' projesi gerçekten kıymetli bir proje. Burada bir kere, dünyada çok ciddi şekilde artan bir ticaret yükü var. Bunun da taşınması lazım. Şu anda Çin'den çıkan, Uzak Doğu'dan çıkan bir yük Londra'ya kadar eğer Süveyş kanalından geçerse 35 günlük bir seyahat süresi var. Ama malum İsrail'in vahşetinden dolayı Ümit Burnu’nu dolanan gemiler var, o da 45 günde gidiyor. Bizim hali hazırdaki orta koridorda bu süre 18 gün civarında. Biz Kalkınma Yolu Koridoru'nu bitirdiğimizde, hayata geçirdiğimizde 25 günde, yani daha çok denizden gelen yüklerin 35 gün ya da 45 gün yerine, 25 günde Basra Körfezi'ndeki Irak’ın inşa ettiği ilk fazı bu sene açılacak olan Fav Limanı'ndan gelen yüklerin bin 200 km’lik Irak sınırlarından geçen öncelikle demiryolu, karayolu, enerji ve iletişim hatlarını da ilave ediyoruz, sonra da ülkemizden gelip yaklaşık 2 bin 90 kilometrelik bir seyir ile Kapıkule'den Avrupa'ya gidecek. Aynı zamanda da hat Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgesi’ne bağlanacak. Burası bu anlamda Türkiye'nin bir ticaret koridoru olma stratejisini, konumunu daha da güçlendirmiş olacak. Biz yolumuza devam ediyoruz ve gelecek ile ilgili bir endişemiz yok" ifadelerini kullandı.

'HESABIN YAPILMASINDA EKSİKLİK YOK, GEREĞİNİN YAPILMASINDA SIKINTILAR VAR'

İstanbul'un ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Öncelikle ihtiyaçlarımızı doğru tespit etmemiz lazım. Bizim 16 milyon ve günlük nüfusu 20 milyonlara varan bir mega şehirden bahsediyoruz. Bütün şehirlerimiz için aynı şeyi konuşabiliriz ama burası elbette en yoğun, en üst seviyede. Bir kere neye ihtiyacımızın olduğunu doğru tespit etmemiz lazım. Onun tespitini yaptıktan sonra da gereklerini yapmamız lazım. İstanbul'daki konut alanlarından üretim merkezlerine, ticaret merkezlerine kadar ve yaşayan insanların iş bağlantılarını düşününceye kadar, 'Seyahatlere hangi ulaştırma yapılarıyla çözüm getirirsiniz?' bunun hesabının doğru yapılması gerekir. Bu hesaplar yapılıyor. Hesabın yapılmasında görebildiğim kadarıyla çok bir eksiklik yok. Ama hesabın gereğinin yapılması noktasında biraz sıkıntılar var. İstanbul gibi bir şehirde siz artık ulaşım ihtiyaçlarını yer üstünde çözemezsiniz. Böyle bir imkan yok. Fiziki olarak da yok. Baktığınız da dünyada da yok. O zaman yeraltına inmemiz gerekir. Yeraltından çözmemiz gerekir bu ihtiyacı. Ana çözümler mutlaka metro hatları ve raylı sistemler ile olmak durumunda. Bu konudaki otorite de bizim bakanlığımız. Bu anlamdaki her türlü ulaştırma, ulaşım planlarını biz onaylıyoruz. İstanbul içinde yaptığımız çalışmaya göre toplam bin 4 kilometrelik bir raylı sisteme ihtiyacımız var. Şu anda aşağı yukarı 390 - 400 kilometre civarında metro hattına sahibiz. Bunun üzerine yaklaşık 600 kilometre civarında daha metro yapmamız lazım ki, İstanbul'un dertlerini çözelim. Bizim bakanlığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok net olarak bekleyen hiçbir projesi yok. Biz de onay bekleyen hiçbir proje yok. Biz gerekli onayları vermiş durumdayız" dedi.

‘YASAKLAYICI BİR TAVIRLA DEĞİL, EĞİTİCİ BİR TAVIRLA ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ’

Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarından bahseden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı. En son X platformu atadı. Toplam 7 tane platform var. Hepsinin şu anda resmi bir sorumlusu var. Bu kıymetli, ama yeterli değil. Burada içerik çıkarma ile ilgili henüz bir şey yapamıyoruz. Bunun için kanunen bir düzenleme yapmamız gerekir. Discord ve roblox gibi esasında çok masumane yaklaşılan, belli ihtiyaçları da belki karşılayan, ama devamında çok farklı imkanlar sunan ya da çok farklı noktalara teşvik eden, yönlendiren uygulamalar var. Bunların önüne geçmemiz lazım. Toplumumuzu genel anlamda bir koruma refleksi göstermemiz lazım. Burada yasaklayıcı bir tavırla değil, eğitici toplumdan gelen talepleri de dikkate alarak bizim kültürel ve inanç noktasındaki değerlerimizi de dikkate alarak bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda da bu sene bir mesafe alacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

'16 YAŞI HALKIN YÜZDE 79.4'Ü DESTEKLİYOR'

Sosyal medyada muhakeme yaşının belirlenmesi gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya platformları insanların istediği her şeyin maalesef konuşulduğu ve süzgeçten geçirilmediği bir ortam. O zaman buradaki yapılacak olan, dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir birey hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebilir? Nasıl muhakeme edebilir? Biz bu konuda 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin çok ciddi kamuoyu araştırmacılarının birisine bu konuyu çalıştırdık. Bu konuda 16 yaşı halkın yüzde 79.4'ü destekliyor, doğru buluyor. Yüzde 79.4 çok kıymetli bir rakam. Dolayısıyla bu düzenlenmeyi yapacağız ve bu sene hayata geçirmiş olacağız. Sosyal medya platformlarının hepsinin bir muhatabı var. Biz üst perdeden ve yüksek sesle, 'Kapatırız' diyoruz. Bu karşılık buluyor ve yaptık da. 9-10 gün instagram’ı kapattık, erişime engel getirdik. Ondan sonra istediklerimizi yaptırma noktasında elimizin güçlendiğini söyleyebilirim. Hepsinin de resmi temsilcisi var ve bizim yapacağımız düzenlemelerle, mevzuat düzenlemeleriyle oradaki gri alanları iyice ortadan kaldırmış olacağız" dedi.