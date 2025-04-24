Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle bir araya gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle üç operatörle İstanbul'da bir araya geleceklerini belirterek, "Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyız konusunu konuşmak üzere masaya oturacağız, bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" için bir otelde düzenlenen tanıtım etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Depremde deniz yapılarında herhangi bir problemin olmadığını bildiren Uraloğlu, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuşların ilk anda durdurulduğunu, gerekli kontrollerin ardından da devam ettiğini anlattı.

Kara yollarında Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri, Avrasya Tüneli ve Marmaray ile Osmangazi ve Çanakkale köprülerinde bir problem olmadığını aktaran Uraloğlu, depremden ciddi şekilde etkilenen Çamlıca Kulesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığını, yapısal bir problem olmadığını, demir yolları ve Marmaray'da da gerekli takiplerin yapıldığını söyledi.

"15 DAKİKALIK BÖLÜMDE CİDDİ AKSAMALAR OLDU"

Uraloğlu, insanların, durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak istemesi nedeniyle iletişim altyapında ciddi yüklenme olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen iletişimin normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. Esasında web tabanlı, internet tabanlı ve Whatsapp, Bip, Facetime gibi uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. Ancak ilk etaptaki refleksle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik. Süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve üç operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Ama böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Birçok bilgiyi arkadaşlarımızdan aldık. Öğleden sonra Bakanlıkta bu işe yetkin olan arkadaşlarım ve üç operatörün teknik ekibiyle İstanbul'da bir araya geliyoruz. Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyız konusunu konuşmak üzere masaya oturacağız, bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağız."