Bakan Uraloğlu yanıt verdi: Discord ve Roblox ne zaman erişime açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox ve Discord'a ilişkin "Görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak" dedi.

Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde Roblox ve Discord konusunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."

META'NIN INSTAGRAM'DA 16 YAŞ SINIRI KARARI

Uraloğlu, Meta'nın, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın özelliğini kullanamaması ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamaması kararı hakkında "Onları bilgilendirmiştik, böyle bir karar almış olmaları kıymetli. Biz biraz daha onun ötesine geçeceğiz, kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz, bu yıl içinde gerekli düzenlemeleri yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.