Bakan Uraloğlu yanıtladı: Instagram ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklamalarda bulundu. "'Sizin şu taleplerinizi karşıladık' dedikleri anda erişimi sağlamış olacağız" diyen Uraloğlu, "Bir özür beyanları hâlâ yok. Kendi değerlerimizi, kanunlarımızı elbette koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde Instagram yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belirli bir süreden beri özellikle katalog suçlar konusunda istediğimiz adımları atmadıkları için.

Instagram yetkilileri ile iki toplantı yapıldığını kaydeden Abdulkadir Uraloğlu, "Hassasiyetlerimizi net bir şekilde anlattık. Bir şirket düşünün, dünyada sosyal platform olduğunu düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var. Biz bazı taleplerimizde 'şirketimizin kuralları' diyorlar, 'şirketimizin bulunduğu ülkenin kuralları' diyorlar. İyi de bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Siz bu kurallara uymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, şöyle devam etti: "Vahşice katledilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Eğer bir sansür varsa, eğer bir engelleme varsa tam da bunların yaptığı budur. Tersine biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve bunları sonuna kadar da savunmaya devam edeceğiz."

"CİDDİ AŞAMA KAYDETTİK"

"Ciddi bir aşama katettiğimizi söyleyebilirim" diyen Uraloğlu, "Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar, vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR BEYANLARI YOK"

"İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak haberleşiyoruz. 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık' dedikleri anda erişimi sağlamış olacağız" diyen Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bir özür beyanları hâlâ yok. Kendi değerlerimizi, kanunlarımızı elbette koruyacağız. Asla bir yasakçı yaklaşım içerisinde değiliz, olmayacağız. Hiçbir uyarı yapmadan, paylaşım sahibine 'Sen şunu düzelt' demeden engelliyor."

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamıştı.

Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğini belirten Altun, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadeleri kullanmıştı.

Gelişmeler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti.

Sosyal medya platformu "Instagram"a getirilen erişim engeline ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, platformun Türkiye'nin talep ettiği koşulları yerine getirmediğini, çifte standart uygulandığını savunmuştu.