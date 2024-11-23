Bakan Uraloğlu’ndan medya kurumlarına google engeline dair açıklama: Haksızlık varsa adım atacağız

Arama motoru Google'ın, Türkiye’nin haber listelemelerine ilişkin algoritmasını değiştirmesinin ardından bağımsız medya kuruluşlarının görünürlüklerini kısıtlamasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

CNN Türk’ten Hakan Çelik’e konu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, halka gerçekleri ulaştıran bağımsız haber sitelerine olan erişimi dramatik şekilde aşağı çeken Google ile görüştüklerini duyurdu.

Görüşmede, bağımsız medyanın görünürlüğündeki kaybın gündeme getirildiğini söyledi. Uraloğlu, haksızlık tespit edilmesi durumunda Rekabet Kurumu ile adım atacaklarını ifade etti.

Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Google’la görüştük. Düzenleme Google Türkiye tarafından değil global tarafından atıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği, bu düzenlemeden bilgi sahipleri olmadıkları. İkinci kez sorduk onlardan bir dönüş bekliyoruz. Gelecek dönüşe göre Rekabet Kurumu'yla birlikte bir adım atılabilir. Eğer haksızlık tespit edersek adım atacağız. BTK ve Rekabet Kurumu'yla işbirliği yapıp adım atmamız söz konusu Google küresel merkezin cevabına göre."

BAĞIMSIZ MEDYAYA GOOGLE ENGELİ

Türkiye’de bağımsız habercilik yapan medya kurumları bir süredir Google Türkiye’nin algoritma güncellemesi nedeniyle sorunlar yaşıyor.

"Google Haberler" ve "Keşfet" platformları üzerinden Türkiye’deki bağımsız mecraların görünürlüğünü ortadan kaldıran Google Türkiye, sitelerin yüzde 80’lere varan ciddi trafik kaybı yaşamasına neden oldu.

Google Türkiye, konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapmayıp şeffaflıktan uzak tavrını sürdürürken, yaşananlar ziyaretçi sayılarının azalmasına ve bağımsız medya organlarının önemli bir gelirden mahrum bırakılmasına neden oluyor.