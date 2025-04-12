Bakan Uraloğlu’ndan Roblox ve Discord açıklaması: Erişim engeli kaldırılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’de erişim engeli getirilen Roblox ve Discord platformlarına dair devam eden hukuki süreci değerlendirdi. Uraloğlu, her iki platformla da aktif bir iletişim kurulduğunu, zararlı içeriklerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan, erişim engelinin yasal dayanaklara sahip olduğunu vurgulayarak, platformlardan belirli içeriklerin temizlenmesinin kullanıcı güvenliği açısından şart olduğunu söyledi. “Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca internet servis sağlayıcılarla yürütülen güvenli internet çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kullanıcılara öncelikli olarak güvenli internet paketlerinin sunulmasının hedeflendiğini belirten Bakan, “Biz aksi talep edilmemişse internet sağlayıcılarla konuştuk. Güvenli internet paketinin satılmasını istiyoruz. Yüzde 90’ların üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Acaba sosyal medya platformlarında olabilir mi onu paylaşıyoruz. Önden tercihte bulunmayana güvenli internet paketini satmış oluyoruz” dedi.

UYGULAMALAR NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Discord, 2024 yılında İstanbul Fatih’te meydana gelen bir cinayetin ardından kamuoyunun dikkatini çeken “incel” gruplarına yönelik soruşturmalar kapsamında erişime engellenmişti. Platformda tespit edilen yasa dışı içerikler nedeniyle 9 Ekim 2024’te kapatma kararı uygulanmıştı.

Roblox ise çocuklara yönelik zararlı içeriklerin barındırıldığı gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle yargı kararı sonucu erişime kapatılmıştı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin aldığı kararda kamu düzeni ve çocukların korunması gerekçesi öne çıkarılmıştı.