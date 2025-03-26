Bakan yanıtladı: Elektriğe zam olacak mı?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zam olacak mı sorusuna yanıt verdi. Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi.
Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zammına ilişkin değerlendirme yapılacağını söyledi.
Bayraktar, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz" cevabını verdi.
Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.