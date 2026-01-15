Bakan Yardımcısı Bulut'tan 'acele kamulaştırma' yanıtı: "Vatandaşın hak kaybı söz konusu değildir"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, belediye şirketlerine acele kamulaştırma imkanı tanıyan kanun teklifinin ilgili maddesine yönelik milletvekillerinin eleştirilerini, "Türkiye'de zaten kamulaştırma yetkisi mevcuttur ve acele kamulaştırma Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanabilmektedir. Acele kamulaştırma kararı alındıktan sonra süreç, normal kamulaştırma prosedürüne göre devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşın mülkiyet bedeline ilişkin herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir" sözleriyle yanıtladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, belediye şirketlerine Cumhurbaşkanı onayı şartı düzenlemesinin de yer aldığı 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda görüşülen kanun teklifi, ‘sosyal konut projelerinin hızlandırılması’ gerekçesiyle, belirlenen sosyal konut alanlarında bulunan taşınmazlar için devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilmesine imkan tanıyor.

"ACELE KAMULAŞTIRMA BİZİM İÇİN EN SON İŞ"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, belediye şirketlerine acele kamulaştırma imkanı tanıyan kanun teklifinin ilgili maddesine yönelik milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Bulut, şöyle konuştu:

"Türkiye'de zaten kamulaştırma yetkisi mevcuttur ve acele kamulaştırma Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanabilmektedir. Acele kamulaştırma kararı alındıktan sonra süreç, normal kamulaştırma prosedürüne göre devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşın mülkiyet bedeline ilişkin herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Türkiye genelinde 500 bin konutun 81 ilde, bine yakın ilçede ve binlerce ayrı noktada inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu ölçekteki projelerde, arazi ve imar planı uygulamalarında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Kurum olarak maliyetleri artıracak hiçbir uygulamaya girmek istemeyiz. Acele kamulaştırma bizim için en son iş.

"VATANDAŞLARI MAĞDUR EDECEK BİR UYGULAMAYI TERCİH ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Deprem bölgesinde görev yapan milletvekillerimizin taleplerini dikkate alarak, vatandaşın mağdur olmaması için bedeller konusunda mümkün olan iyileştirmeler yapılmıştır. Kamulaştırma süreçlerinde mülkiyet sahipleriyle doğrudan muhatap olunmakta, pazarlık ve uzlaşma imkanı bulunmaktadır. Ancak bazı mülkiyetlerin sahipleri yurt dışında yaşamaktadır. Toplumu rahatsız edecek ve vatandaşları mağdur edecek bir uygulamayı tercih etmemiz mümkün değildir. Acele kamulaştırma kararlarının haksız olduğu durumlarda mahkemeler zaten bu kararları vermemekte veya yürütmeyi durdurmaktadır. Sonuç olarak, dağınık mülkiyet yapısı nedeniyle sosyal konut projelerinin aksamasını önlemek amacıyla bu yönteme başvurulmaktadır."