Bakan Yardımcısı Çelik: Yıllık 60 bin civarında kolluk şikayetine bakıyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Ali Çelik, Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kolluk personelinin görev yaptığını belirterek, yıllık ortalama 60 bin civarında kolluk şikayeti bulunduğunu ve bunlara ilişkin soruşturmalar açıldığını ifade etti.

Kolluk Gözetim Komisyonunun Eskişehir'deki toplantısı Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu toplantı salonunda Bakan Yardımcısı Çelik'in başkanlığında yapıldı.

Çelik, toplantıda, komisyonun 2016 yılında kanunen kurulduğunu, teşkilatlanma sürecinin ardından 2019 yılından itibaren fiilen faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

"60 BİN DOSYANIN 50 BİNE YAKINI SONUÇLANDI"

Bu yapı sayesinde ile türlü şikayetin kaydedildiğini bildiren Çelik, "Şikayetler kayıt altına alındığı andan itibaren süreçler şeffaf biçimde izlenmekte ve takip edilmektedir" diye konuştu.

Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kolluk personelinin görev yaptığını belirterek, yıllık ortalama 60 bin civarında kolluk şikayeti bulunduğunu ve bunlara ilişkin soruşturmalar açıldığını ifade eden Çelik, "Bunun için soruşturmacılarımız ve müfettişlerimiz görevli. Bu müfettişlerimiz marifetiyle yaklaşık 60 bin dosyanın 50 bine yakını sonuçlandı, yüzde 18 civarında dosya ise henüz sonuçlandırılmadı" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.