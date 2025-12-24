Bakan Yardımcısı Mumcu istedi, 177 paylaşıma erişim engeli getirildi

AKP iktidarında sosyal medya paylaşımlarına ve haberlere getirilen erişim engelleri sürüyor.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve eşi Neslihan Mumcu’nun ortak olduğu Lydia Yatırım Holding hakkındaki 177 haber ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararın gerekçesi "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" oldu. Mahkeme sözkonusu içeriklerin erişime engellenmesine ve silinmelerine hükmetti. X karara konu bazı hesap ve içerikleri Türkiye'den görünmez kıldı.

GROK'UN PAYLAŞIMI DA ENGELLENDİ

Mahkeme kararıyla erişime engellenen içerikler ve kanllar arasında CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın ve Gazeteci Bahadır Özgür’ün X gönderileri, Baba Ocağı haber sitesinin alan adı, Gazeteci Serdar Akinan’ın X gönderisi, X hesabı ile YouTube kanalı yer aldı.

Erişim engeli kararları arasında X'in yapay zekâ asistanı Grok’un X gönderileri de yer aldı. Sözkonusu gönderilerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eşi Neslihan Mumcu'nun isimlerinin geçtiği görüldü. Grok'un 9 Temmuz'da başka bir paylaşımına erişim engeli getirilmesi de tepki çekmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Batuhan Mumcu ve Neslihan Mumcu hakkında borsa spekülasyonu haberlerine ilişkin iddiaları gündeme getirmiş, gazeteci Bahadır Özgür de Neslihan Mumcu'nun ortağı olduğu Lydia Yatırım Holding'in iki alt şirketine dair iddiaları paylaşmıştı.